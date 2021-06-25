Состоялась презентация павильона Азербайджана на всемирной выставке Expo 2020 Dubai (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась презентация павильона Азербайджана на всемирной выставке Expo 2020 Dubai.

Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель комиссара азербайджанского павильона на Expo 2020 Dubai Нармин Джарчалова.

Она отметила, что на всемирной выставке Expo 2020 Dubai, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), будет представлен павильон Азербайджана, организованный Центром Гейдара Алиева.

«Выставка продлится с первого октября 2021-го по третье марта 2022 года. Сегодня в Центре Гейдара Алиева был представлен азербайджанский павильон на Expo 2020 Dubai. Учитывая опыт участия нашей страны в международных выставках, в том числе успешное представительство в последние годы национального павильона на Expo в Милане, ожидается, что наш будущий павильон также вызовет большой интерес у посетителей», - сказала Джарчалова.

По ее словам, тема павильона Азербайджана на выставке Expo 2020 Dubai - «Семена будущего».

«Эта тема подчеркивает, что единственный способ устойчивого развития мира и окружающей среды, в которой мы живем - это инвестиции в будущее. Концепция павильона отражает человеческий капитал, который является субъектом и объектом изменений, инициатором и главной движущей силой, и тесно связана с темой «Объединим мысли, построим лучшее будущее». Концепция нашего трехэтажного павильона, напоминающего по своей форме дерево и его ветви, подтверждает, что только с развитием человеческого капитала можно достичь устойчивого будущего. Посредством инсталляций, аудио- и видеоматериалов в павильоне будет отражено разнообразие ландшафтов нашей страны, продемонстрировано, что Азербайджан является частью глобального биоразнообразия», - сказала Джарчалова.

Было отмечено, что ранее состоялись встречи с представителями ряда государственных и частных структур, функционирующих в Азербайджане, на которых была предоставлена информация о возможностях организации в рамках Expo мероприятий по различным сферам.

Значимость всемирной выставки Expo заключается в том, что она на протяжении шести месяцев предоставляет международную платформу по таким темам, как поощрение бизнеса, развитие межгосударственного диалога, пропаганда культуры, презентация инноваций и др.

Этими возможностями может воспользоваться и Азербайджан как государство-участник посредством местных частных и государственных структур.

(Автор: Фидан Бабаева, Редактор: Константин Шапиро)