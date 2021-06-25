В Азербайджане продолжается вакцинация журналистов от COVID-19
БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана 29 июня организует для журналистов очередной этап вакцинации от коронавируса, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на совет.
В этот день вторую дозу вакцины от COVID-19 получат те представители СМИ, кто 31 мая привился первой дозой препарата.
Напомним, что в Азербайджане вакцинация от коронавируса началась 18 января.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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