Азербайджанцы Финляндии обратились к международным организациям в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай

БАКУ /Trend/ - Председатель Азербайджано-турецкой молодежной организации в Финляндии, координатор Координационного совета скандинавских азербайджанцев в этой стране Ульвия Джаббарова обратилась к международным организациям в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай, которая протекает через Зангиланский район Азербайджана и впадает в реку Араз.

Как сообщили в субботу Trend в азербайджанском Государственном комитете по работе с диаспорой, в обращении говорится, что проживающая в Финляндии азербайджанская община очень обеспокоена экологической катастрофой на реке Охчучай.

"Как финка азербайджанского происхождения прошу вас о помощи. Речь идет о немецкой компании Cronimet. Эта компания должна принять меры по защите окружающей среды и положить конец экологическим преступлениям", - говорится в обращении.

Подчеркивается, что армянская сторона сбрасывает в реку без предварительной очистки промышленные отходы Зангезурского медно-молибденового комбината, большая часть акций которого принадлежит немецкой компании Cronimet, а также отмечается тот факт, что Армения признала наличие данной проблемы.

Автор обращения напоминает, что поскольку речь идет о нашей планете, которая является домом для каждого из нас, и о здоровье будущих поколений, международное сообщество и организации должны немедленно вмешаться и принять решительные меры.

Отметим, что Ульвия Джаббарова также обратилась в представительство Cronimet в Финляндии для обсуждения этой проблемы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)