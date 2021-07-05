Минэкологии Азербайджана прокомментировало утверждения об уничтожении Галаджигского леса в Гусаре (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В 2019-2021 годах в Галаджигском лесу в Гусарском районе Азербайджана было зафиксировано частичное сокращение площади зеленых насаждений, но данные о полном уничтожении растительного покрова не соответствуют действительности.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник Государственной службы экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, специалисты министерства проверили поступившие сведения через Google Earth.

Было выявлено частичное сокращение площади зеленых насаждений в указанный период, но снимки со спутника дают основание утверждать, что на указанной территории не было густого леса и в 2018-2019 годах.

Глава госслужбы также пригласил распространивших эту информацию лиц присоединиться к проверкам сотрудников минэкологии.

"Данные участки площадью 102 и 165 га были сданы компании в долгосрочную аренду в 2019-2020 годах. Основная цель аренды - создать там ореховый сад. Отмечу, что с 2020 года минэкологии реализует совместную программу с минсельхозом, направленную на богатый урожай сельскохозяйственных культур и дальнейшее увеличение площади зеленых насаждений. Мы должны помнить о том, что леса с такими редкими кустарниками не имеют большого значения с точки зрения сельского хозяйства, наличия зеленых насаждений или эмиссии углекислого газа. Напротив, они в определенном смысле являются источником угрозы. Пожары в больших лесных массивах в основном возникают на таких участках с редкими и состарившимися кустарниками. С этой точки зрения цель контракта заключалась в сдаче земли в долгосрочную аренду и создании там ореховых садов", - сказал Ализаде.

Глава госслужбы сообщил, что компания изначально представила бизнес-план, который был проверен специалистами министерства. И, конечно же, было поставлено условие не затрагивать и без того небольшое количество деревьев на территории.

"Разумеется, если на нескольких сотнях гектаров высаживают ореховый сад, то удаление сухого кустарника неизбежно. Также хочу отметить, что к землям лесного фонда прилегает около 100 га муниципальных земель. Компания взяла в аренду и ту территорию, были проведены работы на около 400 гектарах. Мы и сами осмотрели местность посредством Google Earth. В 2018-2020 годах наблюдалась совершенно иная картина. В этом случае невозможно объяснить распространение в СМИ и социальных сетях искаженной информации. В октябре 2020 года очистка территории от кустарника была приостановлена, и на протяжении последних 10 месяцев там не проводилось никаких работ. Сейчас на этих землях высаживают ореховые деревья. Как в таком случае могла сократиться площадь участков с зелеными насаждениями в течение 10 месяцев?

Все работы ведутся с учетом экологических аспектов, и нарушители этого правила наказываются. Если есть недочеты, мы готовы их устранить, выявить и наказать нарушителей. Однако невозможно объяснить распространение искаженной информации", - сказал Ализаде.

Ранее в соцсетях была распространена информация об уничтожении в лесу Галаджиг деревьев на площади 300 гектаров.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)