Те, кто создает роботов, те, кто спешат в Испанию, и те, кто стремится быть среди лучших в мире

Общество 12 июля 2021 10:40 (UTC+04:00)
Те, кто создает роботов, те, кто спешат в Испанию, и те, кто стремится быть среди лучших в мире

Среднее поколение, помнящее образовательную среду 90-х, помнит этот университет с его инновационными новшествами, прозрачностью и традициями прозападного образования.

Западно-Каспийский Университет, основанный в 1991 году, является одним из флагманов образования в 90-х годах, одним из самых престижных учебных заведений.

Это высшее учебное заведение, деятельность которого ощущалась в начале 2000-х годов, с 2017 года открыло «второе дыхание».

В последние годы университет, значительно улучшив инфраструктуру и материально-техническую базу, сумел адаптировать свои образовательные программы к современным вызовам, передовой практике, привлек к работе отечественных и зарубежных профессионалов, перевел международные связи на новый уровень.

Итак, представляем наш репортаж из Западно-Каспийского Университета.

БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЙ

Основное учебное здание Университета находится на улице Истиглалият 27, недалеко от метро Ичеришехер. В 2016 и 2017 годах на улице Ахмеда РаджаблиУниверситет сдал в эксплуатацию еще два современных здания. Оба здания имеют достаточно высокую инфраструктуру и материально-техническую базу. С целью обеспечения качественной подготовки кадров по инженерным специальностям здесь созданы Школа высоких технологий и инновационной инженерии, а также Технопарк при ней. Университет оснащен уникальными лабораториями и центрами, а также компьютеризированными системами.

ОБУЧЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

В Технопарке Университета студенты получают практические знания по отдельным направлениям инженерии и робототехники. Проекты, подготовленные здесь, уже добились успеха во многих конкурсах. В прошлые годы Технопарк организовывал множество соревнований и конкурсов.

Технопарк – излюбленное место школьников, здесь и в то же время, выезжая в регионы, мобильные командыорганизуют тренинги для школьников региона.

Находясь в технопарке университета, мы заметили, что один из студентов занимается усовершенствованием своего нового робота. Джабраил знакомит нас со своим роботом: «Все операции на этом устройстве выполняются искусственным интеллектом. Управляемая радиоволнами перчатка направляет 6-колесного робота на расстояние до 1000 метров, его движение вперед-назад регулируется движением руки. Многофункциональным устройством также можно управлять на основе программного обеспечения через мобильный телефон. С помощью датчиков на роботе можно не только обнаружить пламя, утечку газа на расстоянии, но и получить информацию в режиме реального времени. Мы планируем установить солнечные панели на прототипе модуля искусственного интеллекта, после чего устройство будет непрерывно работать, обеспечивая бесперебойное питание».

Центр Исследований Каспия, расположенный в Ширване, также создает новые возможности для студентов. Студенты Школы естественных наук Университета посещают здесь практические занятия по непосредственному контакту с природой, участвуют в научных исследованиях.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Правда, уже более 1 года пандемия не позволяет проводить мероприятия в условиях живого контакта, но в любом случае надо сказать, что в последние годы университет принимал участие во многих международных мероприятиях, привлекая в Баку авторитетных исследователей со всего мира.

Проведенная в 2019 году Международная конференция «Горы: культуры, ландшафты и биоразнообразие», посвященная 96-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, стала важной платформой, объединяющей авторитетных исследователей со всего мира, рассматривающих проблемы этой области. В конференции приняли участие зарубежные исследователи из 40 стран мира, а также местные специалисты.

Весенняя Био-математическая школа с участием исследователей из Германии и Дании, организованная в том же году, также была очень важным, запоминающимся мероприятием для специалистов в этой области. В Весенней школе принимали участие учителя биологии и математики из разных регионов страны, а также исследователи в этой области.

В июне этого года в партнерстве с TimesHigherEducation и Западно-КаспийскимУниверситетом состоялся глобальный форум на тему «Трансформационный подход к образованию», посвященный качественному образованию - 4-й цели ООН в области устойчивого развития.

В мероприятии, прошедшем в онлайн-формате, приняли участие около 1000 представителей университетов, ученых и исследователей из 100 стран мира. На форуме обсуждались новые подходы в обеспечении качественного образования, состоялся обмен мнениями о будущем образования, а также были рассмотрены новые вызовы на фоне реалий, вызванных пандемией.

«ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ» ПРОТИВ ПАНДЕМИИ

Естественно, мы не можем сидеть сложа руки и ждать окончания пандемии.

Как и во всех отраслях, сектор образования стремится адаптироваться к новой ситуации, пройти пост-пандемический период с минимальными потерями. Главным приоритетом является сохранение качества образования.

Проявлением такого подхода является участие сотрудников и преподавателей Западно-Каспийского Университета в тренингах и семинарах по организации онлайн-образования, адаптация в университете до 150 аудиторий для организации онлайн-занятий в материально-техническом плане, установка интерактивных досок, а также изучение опыта международных организаций и авторитетных университетов в целях более гибкой адаптации к новой ситуации и поиска ориентированных на результат решений.

Медицинские эксперты считают, что вакцина сформирует массовый иммунитет, и вскоре жизнь вернется к своей прежней форме.

Это позволит вернуться к традиционному обучению и в секторе образования. В этом случае уникальные возможности, созданные Западно-Каспийским Университетом для студентов, также будут работать более выгодно.

В ЧЕМОДАННОМ НАСТРОЕНИИ

Находясь в университете, мы стали свидетелями того, как студенты, отобранные для обучения в Испании, работали над оформлением документов в Отделе международных отношений.

Студентки по имени Амина и Севиндж, обучающиеся по специальности «Дизайн», проведут семестр обучения в Университете Кастилии, Испания, в рамках программыErasmus+.

«Я думаю, что образование в Испании – это возможность познакомиться с новым мировоззрением и новой образовательной средой», - делится с нами своим видением Амина.

Севиндж также считает, что эта удача повлияет на ее дальнейшую карьеру: «Я верю, что я получу другие, новые знания».

В отделе международных отношений сообщили, что несколько дней назад были завершены работы по документированию двух студенток, которые продолжат обучение в Германии: «Мы объявили открытый конкурс на обучение в Университете Шмалькальдена, Германия. При отборе победителей отборочного этапа отборочной комиссией были использованы 3 критерия: успеваемость учащихся, знание студентами английского языка и социальная активность учащихся. По итогам конкурса победителями стали студентки 2-го курса КямиляМамедзаде и Алия Гулиева, обучающиеся по специальностям «Экспертиза потребительских товаров» и «Маркетинг». Обе студентки продолжат обучение в течение зимнего семестра 2020/21 учебного года в Университете Шмалькальдена, Германия, в рамках программы Erasmus+. Период обучения будет охватывать 4 месяца, и в течение каждого месяца студенткам будет предоставлена стипендия в размере 850 евро для покрытия расходов на проживание, а также расходы на перелет студенток будут покрыты программой Erasmus+».

В целом, международная сеть Западно-Каспийского Университетавключает более 200 учебных заведений.

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В СПИСОК ЛУЧШИХ В МИРЕ…

И, наконец, работа по обновлению университета, диверсификации его деятельности, повышению качества образования, улучшению его материально-технической базы проявляется и в отчетах международных рейтинговых агентств.

В рейтинге TimesHigherEducation (THE) «TheImpactRanking» за 2021 год, одной из авторитетных рейтинговых организаций, измеряющих деятельность университетов мира в соответствии с целью устойчивого развития Организации Объединенных Наций и ее влияние на общество, Западно-Каспийский Университет занял 601+ место среди 1240 университетов мира. Отметим, что из примерно 25 тысяч университетов мира более 5 тысяч университетов ежегодно подают заявки на участие в рейтинговом оценивании организации, из них в этом году в рейтинг включены 1240 высших учебных заведений. Наш университет достиг лучших результатов, особенно по 5 целям, и стал 201- одним из лучших 300 университетов мира по этим направлениям.

Несомненно, такие результаты позволяют более оптимистично смотреть в будущее. Почему бы учебным заведениям нашей страны не оказатьсяв списке топ-10 лучших университетов мира?!

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