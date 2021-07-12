Психологическая помощь участникам Отечественной войны Азербайджана оказалась эффективной - турецкий специалист

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года турецкие психологи и психотерапевты ежедневно оказывали психологическую помощь 80-100 участникам Отечественной войны Азербайджана, семьям шехидов и пострадавшим от террора.

Об этом сказал глава приглашенной в Азербайджан группы турецких психологов и психотерапевтов Сельджук Демирбаш, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, лечение оказалось эффективным, и достигнуты хорошие результаты.

«В настоящее время количество обращений для оказания психологической помощи сократилось. Азербайджанское государство создало все необходимые условия для нашей работы», - сказал Демирбаш.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)