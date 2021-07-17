Названы самые сейсмоактивные в I полугодии регионы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года Бюро по исследованиям землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) зафиксировало 6 404 подземных толчка, из которых 2 413 - на азербайджанской территории, 1 492 - в регионе, а 1 350 - в отдаленных точках мира.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на центр, также зафиксированы 749 взрывов и три извержения грязевых вулканов.

В отчетный период сильное землетрясение в Азербайджане было зафиксировано на Каспии. Подземные толчки магнитудой 4,5 ощущались в прибрежных районах и в городе Сумгайыт.

Землетрясение магнитудой 3,0 - 4,0, произошедшее в Армении, ощущалось также в приграничных районах.

В первом полугодии количество землетрясений с магнитудой более 3,0 на территории Азербайджана составило 36.

Последним из зарегистрированных извержений грязевых вулканов стало произошедшее на острове Дашлы четвертого июля. Высота выброса составила 500 метров.

В указанный период высокая сейсмоактивность была зафиксирована в ​​Шамахы-Исмаиллинской, Талышской и Гусар-Губинской зонах, на территории Агстафы и Шахбуза.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)