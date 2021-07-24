Азербайджанский велогонщик включился в борьбу на летней Олимпиаде-2020 в Токио

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский велогонщик Эльчин Асадов включился в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как сообщает Trend, Асадов примет участие в соревнованиях по шоссейному велоспорту.

За медали будут бороться 130 спортсменов из 57 стран, которые преодолеют дистанцию в ​​234 километра.