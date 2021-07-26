При массовой вакцинации необходимости в ограничениях не будет - Шахмар Мовсумов

Общество 26 июля 2021 16:08 (UTC+04:00)
При массовой вакцинации необходимости в ограничениях не будет - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - При массовой вакцинации населения за короткий срок необходимости в ограничениях не возникнет.

Об этом журналистам сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в понедельник Trend.

Ухудшение же эпидемиологической ситуации вынудит прибегнуть к введению ограничений, добавил он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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