При массовой вакцинации необходимости в ограничениях не будет - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - При массовой вакцинации населения за короткий срок необходимости в ограничениях не возникнет.

Об этом журналистам сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в понедельник Trend.

Ухудшение же эпидемиологической ситуации вынудит прибегнуть к введению ограничений, добавил он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)