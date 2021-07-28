В этом году гражданство Азербайджана получили 257 человек

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2021 года 257 человек получили гражданство Азербайджана, восемь человек были восстановлены в гражданстве.

Об этом в среду сообщили Trend в Государственной миграционной службе.

Было отмечено, что число иностранцев со статусом беженца в стране составляет 47, из которых 34 человека из Ирана, 9 - из Афганистана, трое - из Пакистана и один - из Ливии.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)