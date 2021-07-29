Названо число усыновленных детей в Азербайджане в I полугодии
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в первом полугодии 2021 года было подано 182 обращения об усыновлении, из которых 58 были связаны с усыновлением из воспитательного учреждения.
Об этом сказал на пресс-конференции председатель Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, в отчетный период были взяты в приемные семьи 28 девочек и 26 мальчиков, в целом 54 ребенка.
"Также 31 ребенок был возвращен в свою семью", - сказал Бехбудов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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