Названо число усыновленных детей в Азербайджане в I полугодии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в первом полугодии 2021 года было подано 182 обращения об усыновлении, из которых 58 были связаны с усыновлением из воспитательного учреждения.

Об этом сказал на пресс-конференции председатель Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в отчетный период были взяты в приемные семьи 28 девочек и 26 мальчиков, в целом 54 ребенка.

"Также 31 ребенок был возвращен в свою семью", - сказал Бехбудов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)