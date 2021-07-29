Названы суммы пособий в Азербайджане на усыновленных детей

БАКУ /Trend/ - С первого января 2021 года в связи с усыновлением ребенка старше трех лет, лишенного родительской опеки, а также ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, назначаются пособия в размере 160 и 480 манатов соответственно.

Об этом в четверг на пресс-конференции сказал председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов, сообщает Trend.

Он отметил, что согласно изменению в закон "Об образовании", в период платного обучения потерявших родителей или лишившихся родительской опеки детей, а также приравниваемых к ним лиц, в государственных учебных заведениях всех типов, на уровне магистратуры, а также в муниципальных и частных высших, среднеспециальных и профессиональных учебных заведениях плата за обучение финансируется за счет государственного бюджета. Это право сохраняется за детьми, потерявшими родителей или лишившихся родительской опеки, и после усыновления.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)