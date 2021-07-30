Круглый стол в онлайн-формате на тему: "Решение экологических проблем Каспийского моря". Прикаспийские страны предпринимают усилия в направлении реализации положений Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, передает Trend со ссылкой на Россия Сегодня.

Участники:

— председатель Движения зеленых Азербайджана Фарида Гусейнова;

— председатель Российского экологического общества, заместитель председателя Общественно-делового совета Национального проекта "Экология", руководитель направления "Экология и природные ресурсы" Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Государственного совета Российской Федерации Рашид Исмаилов;

— ассоциированный профессор Каспийского университета технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова Сырлыбекқызы Самал (Казахстан).

Модератор – заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра BakuNetwork Гюльнара Мамедзаде.