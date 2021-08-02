В Азербайджане за сутки выявлен 431 случай заражения коронавирусом, выздоровели 139 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 431 случай заражения коронавирусом, 139 человек выздоровели, трое - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлен 344 951 случай заражения коронавирусной инфекцией, 333 267 человек вылечились, 5 030 – скончались, число активных больных составляет 6 654.
За последние сутки в Азербайджане проведено 6 238 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 049 978.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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