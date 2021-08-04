В общественном транспорте Баку начались рейды по проверке использования масок пассажирами

БАКУ /Trend/ - Полиция проводит рейды в общественном транспорте Баку по проверке использования пассажирами медицинских масок.

Как сообщил в среду Trend начальник отдела Управления дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, рейды в общественном транспорте проводятся в соответствии с законодательством.

"Согласно правилам карантинного режима, в общественном транспорте следует использовать медицинские маски. Цель рейдов - поощрение использования медицинских масок. Принимаются не только административные, но и профилактические меры, усиливается пропаганда, в беседах с гражданами подчеркивается важность соблюдения этих требований.

Мы проводим рейды не для того, чтобы штрафовать граждан. Вновь призываем их соблюдать установленные требования, защищать себя и окружающих", - сказал Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)