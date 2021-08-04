Об открытии школ в Азербайджане пока говорить рано – Минобразования

БАКУ /Trend/ - Об открытии школ в Азербайджане пока говорить рано.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Он добавил, что министерство постарается в ближайшие дни предоставить общественности информацию в связи с этим.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)