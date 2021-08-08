В Азербайджане за сутки выявлены 1 220 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 358 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 220 случаев заражения коронавирусом, 358 человек выздоровели, семеро – скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 351 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 335 025 человек вылечились, 5 063 – скончались, число активных больных составляет 11 737 человека.
За последние сутки в Азербайджане проведены 9 578 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 4 116 768 тестов.
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