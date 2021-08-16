Первый Азербайджанский спортсмен на Чемпионате Мира (ФОТО)

В этом году чемпионат мира по триатлону IRONMAN (Железный человек), который проводится уже полвека, пройдет в США. Спортсмены, участвующие в мировых чемпионатах, квалифицируются на чемпионат мира на основании своих результатов в других международных соревнованиях, проводимых в течение года.

Впервые нашу страну на чемпионате мира по триатлону 70.3 IRONMAN представит азербайджанский спортсмен и директор компании МЕТАК Айдын Керимов. Триатлон IRONMAN считается самым тяжелым циклическим видом спорта на длинную дистанцию, он состоит из 3 этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва на 3,8 км, заезда на велосипеде на 180 км и марафонского забега на 42,2 км. В среднем такие расстояния преодолеваются за 10-15 часов.

Изначально начатый для поддержания здоровья, этот вид спорта со временем стал образом жизни Айдына, и в течение 3 лет он представлял нашу страну, участвуя в международных соревнованиях в разных странах.

В своих интервью Айдын Керимов неоднократно подчеркивал сложность совмещения семьи, работы и спорта с точки зрения времени и физических возможностей, однако он отметил, что эту проблему можно решить за счет правильного тайм-менеджмента.

Пока наши спортсмены защищали честь нашей страны на Олимпийских играх в Токио, другие спортсмены также успешно представляли нашу страну на других международных турнирах.

На недавнем соревновании IRONMAN в Эстонии 12 наших спортсменов, в том числе Айдын Керимов, с гордостью представляли нашу страну и вернулись домой с успешными результатами.

Желаем успехов каждому нашему спортсмену, который с гордостью представляет нашу страну на международных турнирах и поднимает наш флаг!

https://ironman.az/

https://www.instagram.com/aydin.karimov/

https://www.youtube.com/watch?v=77MhtqIG2ok&t=19s