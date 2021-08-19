Лига конференций: «Карабах» победил шотландский клуб в первом матче плей-офф
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» провел первый матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Trend, агдамский клуб обыграл шотландский «Абердин» с минимальным счетом 1:0 в матче, который проходил в Баку.
Единственный гол в матче забил на 30-й минуте игрок «Карабаха» Хайме Ромеро.
Отметим, что ответная встреча состоится 26 августа в Шотландии.
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