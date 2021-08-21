Центры DOST в Баку начинают прием обращений членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - В соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 23 августа единые координационные центры DOST на первом этапе начнут принимать обращения членов семей шехидов, раненых участников 44-дневной Отечественной войны и граждан, которым назначена инвалидность в связи с этой войной, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Обращения будут приниматься:

- в Центре DOST №1 по Ясамальскому, Сабаильскому и Гарадагскому районам – Баку, Ясамальский район, ул. И. Гутгашенлы, 86;

- в Центре DOST №2 по Хазарскому и Пираллахинскому районам - Баку, Хазарский район, пос. Шувелан, ул. А. Ильдрыма, 30b;

- в Центре DOST №3 по Низаминскому, Хатаинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам - Баку, Низаминский район, просп. Гейдара Алиева, 183b;

- в Центре DOST №4 по Бинагадинскому, Насиминскому и Наримановскому районам – Баку, Бинагадинский район, просп. Зии Буниятова, 31-03.

Граждане вышеуказанных категорий могут обращаться в единые координационные центры DOST по месту прописки.

Они будут приняты при наличии у них документа о прохождении вакцинации, COVİD-паспорта или сертификата о противопоказании к вакцинации.

Центры будут оказывать и выездные услуги.

В центрах будут оказываться услуги по 26 направлениям семи государственных органов (министерство труда и социальной защиты населения, минобороны, минздрав, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, местные органы исполнительной власти и Государственная страховая коммерческая компания).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)