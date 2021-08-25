На участке одной из улиц Баку ограничат движение транспорта
БАКУ /Trend/ - С 21:00 25 августа до 06:00 26-го в Баку будет ограничено движение транспорта на участке улицы Мирзы Улугбека от ее пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с улицей Фаига Юсифова), сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.
На участке улицы будут вестись ремонтные работы.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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