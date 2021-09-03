Судебное заседание по делу Вугара Сафарли перенесено на 17 сентября

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли, а также работавших в организации на различных должностях Биньямина Исмайлова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Таирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева, сообщает в пятницу Trend.

На заседании под председательством судьи Азера Пашаева было отмечено, что поскольку один из судей заразился коронавирусом, заседание не может быть продолжено. В связи с этим оно было перенесено на 17 сентября.

Отметим, что в ходе следствия возникли основания для подозрения в том, что Вугар Сафарли и работающие на различных должностях Биньямин Исмаилов, Адалят Велиев, Надир Мамедов и еще семь человек по предварительному сговору путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, указания завышенных объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация полученных преступными путями денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 308 - 2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купли-продажи) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджанской Республики.

В ходе предварительного следствия была возмещена часть нанесенного материального ущерба, а также наложен арест на движимое и недвижимое имущество и банковские вклады обвиняемых.

Потерпевшим по этому делу признано Агентство развития медиа Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)