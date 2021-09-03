На главных магистралях Баку снижена допустимая скорость движения

БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой снижена допустимая скорость движения на всех полосах магистралей проспект Гейдара Алиева – аэропорт и Зыхская дорога – аэропорт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

«Цель – обеспечить безопасность дорожного движения. Просьба водителям соблюдать установленную скорость», – отметили в ведомстве.