На главных магистралях Баку снижена допустимая скорость движения
БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой снижена допустимая скорость движения на всех полосах магистралей проспект Гейдара Алиева – аэропорт и Зыхская дорога – аэропорт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
«Цель – обеспечить безопасность дорожного движения. Просьба водителям соблюдать установленную скорость», – отметили в ведомстве.
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