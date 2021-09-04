Синоптики рассказали о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана наблюдалась нестабильная погода, на юге, в Лянкяран-Астаринском регионе, прошли ливни, в некоторых районах дул сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов, по состоянию на 11:00 четвертого сентября, в Астаринском районе выпало 89 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы, в Лянкяране - 43 миллиметра (1/4 месячной нормы), в Губе - 11 миллиметров, в Алтыагадже - семь, Сарыбаше (Гах) - три, в Баку и Сумгайыте - до одного миллиметра.

В ночь с 3 на 4 сентября в некоторых районах скорость северо-западного ветра достигала 30, в Баку и на Абшеронском полуострове - 28 метров в секунду.

Высота волн на Каспии достигала 4,6 метра.

Максимальная температура воздуха в Баку составила 30 градусов тепла.

Днем четвертого сентября погода в Азербайджане постепенно стабилизируется, в течение дня в большинстве районов будет преимущественно без осадков.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)