В Международном аэропорту Физули будет действовать и ГПС Азербайджана

Общество 5 сентября 2021 12:13 (UTC+04:00)
В Международном аэропорту Физули будет действовать и ГПС Азербайджана

ФИЗУЛИ /Trend/ - В Международном аэропорту Физули будет действовать и Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

Об этом сказал Trend полковник-лейтенант ГПС Азербайджана Рашад Мешадиев.

Мешадиев отметил, что для него большая честь находиться в аэропорту, который Верховный главнокомандующий назвал воздушными воротами Карабаха.

«Наряду с другими услугами, здесь будет действовать и соответствующий отдел ГПС. Ведутся работы по оснащению созданного в аэропорту подразделения пограничного контроля соответствующими техническими средствами и персоналом», – добавил он.

Отметим, что сегодня в Международном аэропорту Физули состоялось знаменательное событие. Перед окончательной сдачей в эксплуатацию в первом аэропорту освобожденного Карабаха приземлился вылетевший из Баку тестовым рейсом самый крупный пассажирский самолет «Азербайджанских Авиалиний» – Airbus A340-500.

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