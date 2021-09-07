Минобразования Азербайджана о порядке проведения суммативного оценивания в школах

БАКУ /Trend/ - Малое и суммативное оценивания в школах Азербайджана будут проводиться так же, как и в прошлые годы.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала заведующая отделом содержания, обучения и оценивания в общем образовании Министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, в связи с этим в ближайшее время преподавателям будут направлены инструкции.

Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября, а в V-XI классах, колледжах и вузах – с 29 сентября.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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