Минобразования Азербайджана о порядке проведения суммативного оценивания в школах
БАКУ /Trend/ - Малое и суммативное оценивания в школах Азербайджана будут проводиться так же, как и в прошлые годы.
Как передает во вторник Trend, об этом сказала заведующая отделом содержания, обучения и оценивания в общем образовании Министерства образования Вафа Ягублу.
По ее словам, в связи с этим в ближайшее время преподавателям будут направлены инструкции.
Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября, а в V-XI классах, колледжах и вузах – с 29 сентября.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter:@cingizsafarli
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Не прошедшие вакцинацию учителя в Азербайджане должны представить справку о противопоказании - минобразования
Лица с температурой тела выше 37 градусов в школы пропускаться не будут - минобразования Азербайджана
Пандемия COVID-19 создала основу для приобретения навыков в сфере дистанционного образования – Минобразования Азербайджана
Количество студентов, присутствующих на лекциях в вузах, будет ограничено - минобразования Азербайджана
Названа причина, по которой очные занятия в учебных заведениях Азербайджана начнутся на неделю позже
Президент Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта, провести серьезный анализ
Минобразования Азербайджана провел брифинг по вопросу организации занятий в школах и вузах (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Фарида Гайыбова в связи с назначением его министром молодежи и спорта (ВИДЕО)
Завершены съемки фильма о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
Фермеры могут воспользоваться субсидиями в сроки не позднее двух лет после их предоставления - минсельхоз Азербайджана
Азербайджан и Турция продолжают совместные учебные тренировки групп подводной атаки и обороны (ФОТО/ВИДЕО)
10-е место Азербайджана среди 163 стран на Паралимпиаде в Токио - большая победа - замминистра (ВИДЕО)
Минздрав Азербайджана объяснил в каких случаях будут вакцинировать от коронавируса граждан 16-18 лет