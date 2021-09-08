Комитет Милли Меджлиса проведет слушания на тему нынешнего состояния паллиативной помощи

БАКУ /Trend/ - Комитет по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана проведет слушания на тему нынешнего состояния паллиативной помощи в стране, сообщает в среду Trend.

На слушаниях будут обсуждены перспективы дальнейшего улучшения медпомощи, оказываемой онкологическим больным, а также медпомощь страдающим сердечной недостаточностью.

Отметим, что 13 сентября в рамках осенней сессии состоится первое заседание в режиме онлайн парламентского комитета по здравоохранению.

В повестку заседания включены следующие вопросы: отчет о работе комитета во время весенней и внеочередных сессий 2021 года; проект плана работы комитета в рамках осенней сессии; законопроект «О внесении изменения в закон «О защите здоровья населения» (первое чтение) и т.д.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)