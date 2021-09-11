В Азербайджане началась онлайн-регистрация абитуриентов, поступивших в колледжи
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась онлайн-регистрация абитуриентов, поступивших в колледжи на базе девятилетнего образования, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобразования.
Регистрацию необходимо пройти на www.portal.edu.az, в разделе «Регистрация в вузы и колледжи».
Процесс регистрации завершится 22 сентября, в 23:59.
Отсутствие регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от зачисления.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)