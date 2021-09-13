БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 266 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1 077, вторую – 189.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 611 206.

При этом первую дозу вакцины получили 4 508 115, вторую – 3 103 091 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)