В Кельне стали преподавать азербайджанский язык и историю Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Доме Азербайджана в Кельне азербайджанским детям, проживающим в этом городе, начали преподавать азербайджанский язык и историю Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

С 11 сентября в Доме Азербайджана в Кельне, расположенном по адресу Neusser Ştrasse 723, проводятся курсы по азербайджанскому языку, литературе и истории.

Курсы посещают дети наших соотечественников, которые живут в Кельне и его округе, чтобы не забывать родной язык, литературу и историю страны. Эти предметы преподает выпускник Бакинского государственного университета (БГУ) Мехман Керимов. Уроки проводятся раз в неделю – в субботу, в 13:00.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)