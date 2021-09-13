В бакинских школах будут проведены мероприятия, посвященные Дню памяти шехидов и Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных школах Баку будут проведены конференции, семинары, лекции, "круглые столы", открытые уроки и вебинары, организованы литературно-художественные композиции, фотовыставки и выставки рисунков, посвященные 27 сентября - Дню памяти шехидов и 8 Ноября - Дню Победы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования г. Баку.

В учебных заведениях при Управлении будут проведены встречи с солдатами и офицерами, которые проявили отвагу в Отечественной войне, ветеранами, членами семей шехидов, будет осуществлен показ видеороликов об их жизненном и боевом пути.

Также в учебных заведениях будут проведены творческие конкурсы (рисование, сочинение, стихи, песни, ручные работы, видеоролик, презентация), интеллектуальные игры. Кроме того, будут организованы экскурсии в Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы, будет организована научно-практическая конференция "История Победы".

В образовательных учреждениях планируются мероприятия, связанные с историей, географией, флорой и фауной, культурными памятниками, религиозными святилищами, традициями, известными личностями освобожденных регионов. Учащиеся будут проинформированы о проводимых созидательных работах, им будут продемонстрированы видеоматериалы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)