Непривитые учителя не будут допущены в учебные заведения - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Учителя, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не имеют сертификата о противопоказании к вакцинации или о наличии иммунитета, не будут допущены в учебные заведения.
Об этом во вторник сказал журналистам советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев, передает Trend.
По поводу числа учителей, представивших сертификат о противопоказании к вакцинации, советник министра сказал, что эти данные ежедневно меняются.
"Какого-либо решения по вопросу о зарплате учителей, которые не будут допущены в учебные заведения, пока нет", - добавил Агаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @ElchinMehdiyev
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