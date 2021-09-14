Непривитые учителя не будут допущены в учебные заведения - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Учителя, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не имеют сертификата о противопоказании к вакцинации или о наличии иммунитета, не будут допущены в учебные заведения.

Об этом во вторник сказал журналистам советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев, передает Trend.

По поводу числа учителей, представивших сертификат о противопоказании к вакцинации, советник министра сказал, что эти данные ежедневно меняются.

"Какого-либо решения по вопросу о зарплате учителей, которые не будут допущены в учебные заведения, пока нет", - добавил Агаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @ElchinMehdiyev