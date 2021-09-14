В Азербайджане началась регистрация поступивших в учебные заведения абитуриентов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 14 сентября началась электронная регистрация абитуриентов, поступивших в вузы и колледжи.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, чтобы пройти регистрацию, надо выбрать на платформе portal.edu.az соответствующий раздел в "Личном кабинете". В появившееся окно необходимо внести личную информацию, а также данные об учебном заведении, куда поступил абитуриент, соответствующие сведения о льготах в связи с платой за обучение (в случае обучения на платной основе).

Также для оплаты обучения можно воспользоваться услугами сайта gpp.az или банка.

Абитуриенты, поступившие в колледжи на базе девятилетнего образования, должны пройти регистрацию до 23:59 22 сентября, на базе 11-летнего образования - до 23:59 24 сентября.

Абитуриенты, поступившие в вузы на первом этапе выбора специальностей, должны пройти регистрацию до 23:59 19 сентября, а на втором этапе - до 23:59 20 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev