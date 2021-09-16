Главный инфекционист Азербайджана рассказал о проблемах со здоровьем у переболевших COVID-19

БАКУ /Trend/ - У людей, переболевших коронавирусом, возникают проблемы со здоровьем, причем у пожилых они бывают более серьезными.

Об этом сказал Trend главный инфекционист минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, у переболевших коронавирусом в тяжелой форме, в особенности у пожилых людей с хроническими заболеваниями, развивается фиброз легких (процесс образования рубцовой ткани), и они страдают от сухого кашля.

Он также сообщил, что у них долгое время могут сохраняться такие симптомы, как субфебрильная температура, боли в мышцах, общая слабость, нарушение обоняния и вкуса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)