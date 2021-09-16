Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 60 384 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 19 311, вторую – 41 073.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 806 235.
При этом первую дозу вакцины получили 4 570 812, вторую – 3 235 423 человека.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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