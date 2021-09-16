В Баку перенесено заседание суда по делу экс-депутата Рафаэля Джабраилова

БАКУ /Trend/ - Перенесено назначенное на 16 сентября заседание Бакинского суда по тяжким преступлениям по делу находящегося под арестом бывшего депутата Милли Меджлиса (парламент) Рафаэля Джабраилова, сообщает в четверг Trend.

Адвокат обвиняемого Тарлан Рзаев заразился коронавирусом, из-за чего не смог явиться на процесс.

Заседание суда по делу экс-депутата перенесено на 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Джабраилову было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)