Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ожидается умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21 градус, днем 26-29 градусов тепла, в Баку – ночью 18-20 градусов, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность будет на уровне 60-70, днем – 40-45 процентов.

20 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В регионах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются дожди и грозы. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус, днем 27-32 градуса тепла, в горах – ночью 10-15 градусов, днем 16-21 градус тепла.