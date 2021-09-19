Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

Общество 19 сентября 2021 12:11 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ожидается умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21 градус, днем 26-29 градусов тепла, в Баку – ночью 18-20 градусов, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность будет на уровне 60-70, днем – 40-45 процентов.

20 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В регионах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются дожди и грозы. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус, днем 27-32 градуса тепла, в горах – ночью 10-15 градусов, днем 16-21 градус тепла.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Для Ирана территориальная целостность соседних стран важнее всех других вопросов – МИД
Для Ирана территориальная целостность соседних стран важнее всех других вопросов – МИД
Президент Ирана прокомментировал вступление страны в ШОС
Президент Ирана прокомментировал вступление страны в ШОС
Ежегодный экспорт бытовой техники из Ирана составляет 300 млн долларов
Ежегодный экспорт бытовой техники из Ирана составляет 300 млн долларов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Турции едет в США для участия в сессии ГА ООН Турция 12:41
В Азербайджане из-за пандемии сократилась вакцинация против других болезней Общество 12:29
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла Общество 12:11
Число заражений COVID-19 в мире превысило 228 миллионов В мире 11:55
Для Ирана территориальная целостность соседних стран важнее всех других вопросов – МИД Политика 11:34
В Туркестанской области Казахстана собрано 3 млн. тонн овощей и бахчевых Казахстан 11:28
Австралия в ближайшее время может купить подлодки у США или Британии Другие страны 11:12
В Грузии выявлен 1 501 новый случай коронавируса Грузия 11:05
США депортируют тысячи гаитянских мигрантов США 10:54
Минобороны Азербайджана подготовило еженедельный обзор (ВИДЕО) Общество 10:38
Латинскую Америку захотели объединить по принципу Евросоюза Другие страны 10:07
Гигантские секвойи оказались под угрозой из-за лесных пожаров США 09:41
Британские депутаты обвинили Джонсона в небрежном отношении к национальной безопасности Европа 09:10
США намерены закупить у Pfizer 500 млн доз вакцины для нуждающихся стран США 08:43
Внешний долг Грузии за год вырос почти на $1,3 млрд Финансы 08:12
Stadler готова участвовать в дополнительных поставках вагонов в Азербайджан Транспорт 08:00
Прямые зарубежные инвестиции в Азербайджан выросли на четверть Финансы 08:00
В Азербайджане сократились инвестиции в основной капитал Финансы 08:00
Президент Ирана прокомментировал вступление страны в ШОС Иран 07:37
Свыше двух тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:04
Восемь человек погибло после опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу Другие страны 06:33
Дети во всем мире начали массово заражаться вирусом RSV В мире 05:52
Армия Израиля задержала последних двух бежавших палестинских заключенных Израиль 05:18
В США более 180 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19 США 04:46
Пассажирский космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантике В мире 04:17
Недавно избранный мэр Йоханнесбурга стал жертвой ДТП Другие страны 03:45
Полиция Капитолия арестовала четырех человек у Конгресса США США 03:16
Корабль SpaceX с экипажем из непрофессиональных астронавтов начал схождение с орбиты В мире 02:44
Катарский самолет эвакуировал из Афганистана 28 американцев Арабские страны 02:15
В Индонезии ликвидировали самого разыскиваемого боевика Другие страны 01:42
Правительство Армении не работает на перспективу в реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху - российский эксперт на платформе Baku Network Политика 01:09
Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление - Анар Эйвазов Политика 01:08
Британский министр срочно обсудил с компаниями энергосектора рост цен на газ Европа 00:46
Атмосфера волшебного вечера в Баку с музыкантами из четырех стран (ФОТО/ВИДЕО) Культура 18 сентября 23:58
ВМФ США провели испытания баллистической ракеты Trident II над Атлантическим океаном США 18 сентября 23:39
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО/ВИДЕО) Культура 18 сентября 23:06
Обнародованы данные о номинальном ВВП Грузии Бизнес 18 сентября 22:58
Международный центр мугама представил онлайн-концерт в День национальной музыки (ВИДЕО) Культура 18 сентября 22:54
В Азербайджане продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузы Общество 18 сентября 22:52
Доходы сектора мобильной связи Азербайджана выросли с начала года ИКТ 18 сентября 22:10
В Азербайджане вырос объем розничной торговли Экономика 18 сентября 22:10
Как понимать Сатановского - "дурак не подумал" или все же отработал заказ? Политика 18 сентября 21:59
Когда играешь великую музыку Узеира Гаджибейли в полном одиночестве (ВИДЕО) Культура 18 сентября 21:55
В Парке офицеров прошел концерт в честь Дня национальной музыки (ФОТО/ВИДЕО) Культура 18 сентября 21:52
Ежегодный экспорт бытовой техники из Ирана составляет 300 млн долларов Экономика 18 сентября 21:47
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира В мире 18 сентября 21:27
Стартовали учения ВС Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье Турция 18 сентября 21:10
Французский канатоходец прошел 670 метров по канату между Эйфелевой башней и театром Европа 18 сентября 21:09
«Бавария» забила семь безответных голов в матче Бундеслиги Спорт 18 сентября 20:37
Ученые раскрыли опасность мутировавшего коронавируса В мире 18 сентября 20:36
Турция достигла 1% доли мирового экспорта - Эрдоган Турция 18 сентября 20:09
Организована очередная поездка шушинцев в родной город Общество 18 сентября 19:51
В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России (ФОТО) Политика 18 сентября 19:48
Украина намерена закупать текстильную продукцию Узбекистана Узбекистан 18 сентября 19:38
В Баку прошла очередная акция по очистке побережья Общество 18 сентября 19:29
Грузия сократила импорт фасоли Бизнес 18 сентября 19:16
Гендиректор ЮНЕСКО призвала обеспечить доступ к образованию всем детям в Афганистане В мире 18 сентября 19:09
86% иранцев готовы прививаться от Covid-19 Иран 18 сентября 19:04
Явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму России составляет от 73% до 80% Россия 18 сентября 18:32
Представители ВВС Азербайджана примут участие в фестивале "Технофест-2021" Политика 18 сентября 17:55
Акция протеста в Ереване - полиция проводит массовые задержания Армения 18 сентября 17:34
Группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в учениях "Сокол ТурАз-2021", вернулась на родину Политика 18 сентября 16:31
Ассоциация омбудсменов ОИС приняла заявление по итогам миссии в Карабахе (ФОТО) Политика 18 сентября 16:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня национальной музыки (ФОТО) Политика 18 сентября 15:59
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18 сентября 15:35
В Азербайджане выявлены еще 2 042 случая заражения коронавирусом, вылечились 3 224 человека Общество 18 сентября 15:30
Продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке минометных подразделений ВС Азербайджана (ВИДЕО) Политика 18 сентября 15:23
Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри кинофестиваля в Голливуде Культура 18 сентября 15:04
В Шуше проходит концерт в рамках Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) Общество 18 сентября 14:56
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 300 человек Общество 18 сентября 14:55
Uzbekistan Airways Technics объявляет тендер на оказание услуг по реализации материалов Тендеры 18 сентября 14:37
В Армении подтвердили использование ОТРК "Искандер" в войне с Азербайджаном Политика 18 сентября 14:27
Порты Азербайджана незначительно увеличили перевалку грузов Транспорт 18 сентября 14:24
Минфин Азербайджана выставит на аукцион долгосрочные гособлигации на 10 млн манатов Финансы 18 сентября 14:23
Туркменистан и Иран договорились решить проблему возобновления поставок природного газа Энергетика 18 сентября 14:21
Азербайджан будет продвигать в мире музыкальное наследие Узеира Гаджибейли - министр Общество 18 сентября 14:11
Количество сделок на фондовой бирже Узбекистана увеличилось Финансы 18 сентября 14:01
Корабли Каспийской флотилии ВМФ России вошли в порт Баку (ФОТО) Политика 18 сентября 14:01
Количество вакцинированных в Узбекистане на 18 сентября Узбекистан 18 сентября 13:43
В Азербайджане на этой неделе незначительно подешевели драгметаллы (ОБЗОР) Финансы 18 сентября 13:22
Спустя 62 года… Опера Узеира Гаджибейли "Кероглу" размещена на мировых интернет-платформах (ВИДЕО) Культура 18 сентября 13:18
Европейский регулятор одобрит вакцины от коронавируса для детей к ноябрю Европа 18 сентября 13:16
В России выявили более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 18 сентября 13:14
МИД Нидерландов обвинил азербайджанские оппозиционные партии в выдаче фальшивых документов Политика 18 сентября 13:11
Президенты Таджикистана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве Политика 18 сентября 13:10
ОАО "Азермаш" ввело в эксплуатацию новую линию по производству автомобилей и автобусов Транспорт 18 сентября 13:03
Баку и Тегеран обсудили ситуацию на границе между Азербайджаном и Арменией Политика 18 сентября 12:56
Частная авиакомпания Узбекистана выполнила первый рейс в ОАЭ Транспорт 18 сентября 12:28
В Дашкесанском районе состоялась экологическая акция вокруг водохранилища «Гюней-Загалы» (ФОТО) Экономика 18 сентября 12:25
Праздник классической музыки в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Культура 18 сентября 12:25
Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла Общество 18 сентября 12:18
Известные деятели культуры Азербайджана прибыли в город Шуша Общество 18 сентября 12:15
Иран увеличил импорт готовой одежды из Турции более чем на 20% Турция 18 сентября 11:55
Узбекнефтегаз объявляет тендер на приобретение оборудования для турбодетандерных агрегатов Тендеры 18 сентября 11:55
В Грузии за сутки выявили около 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Грузия 18 сентября 11:53
Бакметрополитен закупит изоляционные материалы Тендеры 18 сентября 11:48
Битва львов Азербайджана и Дагестана: Это победа всего азербайджанского народа (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 18 сентября 11:46
ОБСЕ опубликовало отчет о выборах в органы местного самоуправления в Грузии Грузия 18 сентября 11:44
Казахстанское АО закупит сварочные электроды Тендеры 18 сентября 11:30
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит трубы ИКТ 18 сентября 11:30
Все новости