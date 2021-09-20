Компания EY Азербайджан официально объявила запуск конкурса "Предприниматель года" 2021-2022

Общество 20 сентября 2021 14:37 (UTC+04:00)
Компания EY Азербайджан официально объявила запуск конкурса "Предприниматель года" 2021-2022

Компания EY Азербайджан объявила запуск программы "Предприниматель года". Конкурс официально открыт для приема заявок от предпринимателей. Основанный компанией EY конкурс "Предприниматель года" является самой престижной в мире программой по вручению предпринимателям бизнес-наград.

Предпринимателям из всех секторов Азербайджана, демонстрирующим лидерские качества и успешность, предлагается подать заявки до 20 декабря 2021 года.

Управляющий партнер EY Азербайджан и руководитель проекта "Предприниматель года" в стране Ильгар Велиев сказал: "Я рад, что мы уже в третий раз проводим программу "Предприниматель года" в нашей стране. Как и в прошлые годы, мы акцентируем внимание на малых и средних предприятиях, которые сумели продемонстрировать устойчивость и решительность в эти нелегкие времена."

"Кульминацией программы будет участие победителя конкурса в Азербайджане в финальном этапе конкурса, где соревнуются уже предприниматели со всего мира. Это поистине прекрасная возможность представить нашу страну и рассказать о наших талантливых предпринимателях на глобальном уровне," - добавил он.

Кто может принять участие?

Программа открыта для предпринимателей со всего Азербайджана, представляющих все сектора. Кандидаты должны нести основную ответственность за деятельность компании и владеть не менее, чем 20% акций компании. В течение последних двух лет оборот компании минимум за один финансовый год должен быть в пределах от 300 тыс. до 30 млн манат. Детальная информация об условиях конкурса и ответы на другие интересующие вопросы касательно конкурса представлены на официальном сайте программы https://www.eoy.az.

Финалисты и победитель конкурса будут выбраны независимой судейской коллегией, в которую войдут уважаемые предприниматели, топ-менеджеры государственных компаний и представители международных финансовых институтов.

Спонсоры и партнёры

Конкурс "Предприниматель года" на 2021–2022 годы спонсируется и поддерживается ABB и bp. Его также поддерживают Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Ekvita.

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