В Джума-мечети в Агдаме прошла церемония в память о шехидах (ФОТО/ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - В Джума-мечети в Агдаме прошла церемония в связи с отмечаемым 27 сентября Днем памяти, сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, вознесены молитвы.

С участием религиозных деятелей Барды и Агдама был совершен намаз и вознесены молитвы.

Отметим, что в знак глубокого уважения к памяти шехидов - солдат и офицеров, героически сражавшихся в Отечественной войне Азербайджана и, отдав жизнь за Родину, поднявших азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации территориях страны, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года было принято решение ежегодно отмечать 27 сентября как День памяти.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)