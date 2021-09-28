В Баку еще один автобусный маршрут переводится на безналичную оплату проезда

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня безналичная оплата проезда будет применяться также на автобусном маршруте №163 (поселок Рамана - центр транспортного обмена "Короглу"), сообщили во вторник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В целях обеспечения комфорта пассажиров на протяжении маршрута в шести пунктах установлены терминалы для пополнения баланса BakıKart.

Напомним, что БТА ранее запустило интернет-портал для онлайн-пополнения баланса проездных карт BakıKart. Пользователь должен зарегистрироваться на сайте online.bakikart.az. Регистрация на портале возможна по электронной почте или номеру телефона.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев)