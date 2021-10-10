Почтена память выдающегося востоковеда Аиды Имангулиевой

БАКУ /Trend/ - 10 октября генеральный директор Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) имени академика Зии Буньядова, академик Говхар Бахшалиева и сотрудник института Сулдуз Магеррамов посетили могилу выдающегося ученого-востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой на Второй аллее почетного захоронения, с уважением почтили ее память, возложили венок к ее могиле.

Об этом сообщили Trend в воскресенье в Институте востоковедения.

Академик Говхар Бахшалиева сказала, что своими фундаментальными исследованиями Аида Имангулиева обогатила и развила не только азербайджанское, но и мировое востоковедение. Отметив, что круг интересов Аиды Имангулиевой как ученого был широк и многогранен, Бахшалиева сказала, что основным объектом ее многочисленных научных исследований являлась арабская махджарская литература, литературная взаимосвязь и влияние Востока и Запада.

Говоря о научной и организационной деятельности выдающегося ученого, Бахшалиева отметила, что Аида Имангулиева шаг за шагом прошла через все тернии науки, и благодаря своему труду, таланту, уму, способностям повысилась от младшего научного сотрудника до старшего научного сотрудника, заведующего отделом, заместителя директора по научной работе и директора Института востоковедения Академии наук Азербайджана.

Отметив, что коллеги и ученики Аиды Имангулиевой были безгранично опечалены и потрясены ее ранним уходим из жизни, Бахшалиева сказала, что память об ученом навсегда будет жить в их сердцах.