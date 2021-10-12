В Азербайджане предложено освобождение книг от НДС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане книги должны быть освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

С таким предложением выступил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутат Фазиль Мустафа, сообщает во вторник Trend.

Депутат считает, что это не сильно отразится на бюджете страны: «Во многих других странах есть такой опыт, когда книги освобождались от НДС. Существует большая необходимость в повышении интереса к чтению книг. Освободив книги от НДС, мы сможем стимулировать их ввоз в страну, а также издание книг».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)