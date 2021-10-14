Обвиняемый по ряду статей УК Азербайджана экс-главврач модульного госпиталя МЧС отказался от дачи показаний на суде

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главного врача модульного госпиталя медицинской службы МЧС Азербайджана Имрана Агаева и должностных лиц медучреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Оруджева.

Как сообщает Trend, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева подсудимые не признали себя виновными по предъявленным обвинениям и отказались от дачи показаний.

На очередном заседании суда, намеченном на 21 октября, будут заслушаны показания свидетелей.

Ранее сообщалось, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, возникли обоснованные подозрения в том, что главврач модульного госпиталя Имран Агаев, войдя в сговор с должностными лицами этого медучреждения Руфатом Велизаде, Талехом Иманлы и Гулу Оруджевым, получил от шести человек в целом 10 500 манатов в обмен на размещение пациентов в отделение, считающееся «VIP-корпусом», и оказание им медуслуг на более высоком уровне, требовал взятки (в целом 5 000 манатов) у отдельных сотрудников за продолжение их работы посредством повторного заключения трудового договора.

Также возникли обоснованные подозрения в том, что Агаев получил от 140 больных коронавирусом в целом 51 600 манатов за их транспортировку в модульный госпиталь машинами скорой помощи ООО Medi Style, учредителем и директором которого он является.

На основании собранных доказательств Агаеву и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 139-1.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2 УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)