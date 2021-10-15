Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С 18-го и до второй половины 21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди с перерывами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Днем 20 октября скорость северо-западного ветра составит 15-18, в порывах - 20-23 метра в секунду.

20-21 октября температура воздуха понизится на три - шесть градусов.

В районах Азербайджана с 18-го и до второй половины дня 21 октября ожидается нестабильная погода, дожди с перерывами, местами ливни, в горах - снег. Скорость западного ветра местами составит 20-25 метров в секунду. Ожидается повышение уровня воды в реках. Температура воздуха понизится на четыре - семь градусов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)