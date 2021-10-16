Назван состав сборной Азербайджана на ЧМ по художественной и спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Определен состав сборной Азербайджана для участия в 38-м чемпионате мира по художественной гимнастике и 50-м чемпионате мира по спортивной гимнастике, которые пройдут в японском городе Китакюсю, сообщает Trend.

50-й чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 18 по 24 октября 2021 года, и на нем Азербайджан представят Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Милана Минаковская и Самира Гахраманова (женская спортивная гимнастика).

38-й чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября 2021 года. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представят Зохра Агамирова, Арзу Джалилова и Нармин Байрамова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступят Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)