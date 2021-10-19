В Азербайджане выросло число заключенных браков

БАКУ /Trend/ - С января по август 2021 года отделами регистрации минюста Азербайджана зарегистрированы 36 063 брака и 11 313 разводов.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Госкомстат.

Количество браков и разводов на каждую тысячу человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло с 3,5 до 5,4 и с 1,4 до 1,7 соответственно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)