В Азербайджане выросло число заключенных браков
БАКУ /Trend/ - С января по август 2021 года отделами регистрации минюста Азербайджана зарегистрированы 36 063 брака и 11 313 разводов.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Госкомстат.
Количество браков и разводов на каждую тысячу человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло с 3,5 до 5,4 и с 1,4 до 1,7 соответственно.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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