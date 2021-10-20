Управление дорожной полиции города Баку будет пристально следить за водителями, паркующимися на тротуарах (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Управление дорожной полиции города Баку приступило к борьбе против водителей, которые занимают проезжую часть дорог и паркуются на тротуарах.

Об этом в среду сказал Trend главный инспектор Управления, майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, исходя из обоснованного недовольства граждан, для обеспечения комфортного проезда и предотвращения искусственных заторов сотрудники дорожной полиции приступили к усиленным мерам.

"Несмотря на многочисленные призывы, водители продолжают парковаться на тротуарах. Дорожная полиция начала усиленные меры, процесс будет продолжен.

Вновь обращаемся к водителям и просим их не занимать проезжие части, тротуары. Борьба с такими случаями будет продолжена", - сказал Араз Аскерли.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)