Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом прогнозируется погода без осадков, однако вечером местами пройдут дожди, утром и ночью будет туман, северо-западный ветер усилится во второй половине дня, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на полуострове ночью составит 11-13, днем 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

В регионах Азербайджана днем осадки не ожидаются, к вечеру местами пройдут дожди, кое-где интенсивного характера, в горных районах есть вероятность снегопада. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 7-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью от -1 до +3, днем 3-5 градусов тепла.