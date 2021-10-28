Азербайджан разрешил вакцинацию четвертой дозой – Агентство (версия 2)

(первая версия в 15:51)

БАКУ /Trend/ - Четвертая доза вакцины после бустерной дозы может быть введена по рекомендации врача с учетом состояния здоровья гражданина, передает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медстрахованию (ОМС).

"Через шесть месяцев после вакцинации двумя дозами возможна бустерная доза (ревакцинация). Спустя полгода после двух доз вакцины от коронавируса сопротивление организма к этому вирусу слабеет, поэтому рекомендуется третья (бустерная) доза. По рекомендации врача и с учетом состояния здоровья гражданина может быть введена четвертая доза вакцины", - говорится в сообщении.

В структуре отметили, что гражданину, который становится в очередь для третьей дозы на сайте randevu.its.gov.az, автоматически назначается дата введения четвертой дозы: "Если есть рекомендация врача, то гражданин может подойти в пункт для вакцинации четвертой дозой. Если этой рекомендации нет, то достаточно третьей дозы".

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)