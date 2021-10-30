В Азербайджане выявлены еще 2 189 случаев заражения коронавирусом (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:51)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 2 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выздоровели 1585 человек, 28 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 529 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 492 374 вылечились, 7 049 - скончались, число активных больных составляет 29 686.

За последние сутки в стране проведены 14 051, а в целом с начала пандемии - 5 183 839 тестов на коронавирус.